Брянск, 1 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Компенсацию морального вреда затребовала прокуратура в интересах ребёнка, на которого на одной из улиц Брянска напали две среднеазиатские овчарки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

shelma25 Алабай

В январе 2022 года в Советском районе города 12-летний мальчик выгуливал двух своих собак породы акита-ину и голден ретривер. В это время два алабая, выбив ограждение участка, выскочили на улицу и напали на школьника и акита-ину, находившуюся на поводке. Ребёнку потребовалась медицинская помощь, в том числе он перенёс нервное потрясение. У пострадавшей собаки ветеринары также зафиксировали различные раны.

Прокуратура направила в суд иск о моральной компенсации с хозяина нападавших собак. Требования удовлетворены в полном объёме, ответчик заплатит 60 тысяч рублей.