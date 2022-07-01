Йошкар-Ола, 1 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 1 июля лечение получают 33 пациента, из них у шести человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

У всех пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 26 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние семи пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы пять человек, выписаны два пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля выздоровели с начала пандемии 43 554 жителя республики, за последние сутки выписаны 11 человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 721 случай заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки.