Владимир, 1 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области 1 июля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Шесть человек госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 255 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 527 пациентов, в том числе четыре — за последние сутки.

За весь период скончались 3484 человека. Подтвержден один новый летальный случай.