Сыктывкар, 1 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В отношении Сыктывкарского ЛДК возбуждено дело о необоснованном росте цен на продукцию, сообщает пресс-служба УФАС.

пресс-служба управления Россельхознадзора Хвойные пиломатериалы

«По результатам рассмотрения заявлений было установлено, что 23 марта ООО «СЛДК» значительно повысило розничные цены на пиломатериалы, в том числе на доски. Рост цен по отношению к ценам на 16 июня 2021 года составил 100%. Убедительных доказательств обоснованности роста цен компанией не представлено», — сообщило в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийская компания решила продать крупнейшее в Коми предприятие.