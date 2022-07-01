Красноярск, , 13:28 — REGNUM Возгорание в техническом помещении на шестом этаже в здании мэрии Красноярска ликвидировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожарный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнили в ведомстве, пожар потушен в 16:54 по местному времени. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре в мэрии Красноярска поступила в МЧС в 15:10 по местному времени. Люди из здания эвакуировались самостоятельно.

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