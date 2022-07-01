Мадрид, 1 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 30 июня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

В ходе встречи, состоявшейся в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, стороны обсудили более тесное сотрудничество в сфере политики и безопасности, науки и техники, образования и культуры, подтвердили приверженность защите общих ценностей, включая демократию и права человека, а также совместному реагированию на глобальные проблемы, включая пандемии и изменение климата.

Представители двух стран также договорились укрепить сотрудничество в сфере цифровой торговли и цепочке поставок, а также активизировать стратегическое сотрудничество в сфере атомной энергетики.