Владикавказ, , 13:28 — REGNUM В Северной Осетии произошло ЧП в родильном отделении Республиканской клинической больницы. У беременной женщины умер ребенок. СК по региону начало расследование по данному факту, возбуждено уголовное дело в отношении двоих врачей-гинекологов, сообщили 1 июля в ведомстве.

Дело Kavtoday.ru

Из подробностей инцидента известно, что в ночь на 10 июля 2021 года в больницу была доставлена беременная женщина с жалобами на состояние здоровья. К утру была зафиксирована внутриутробная смерть плода. Следствие намерено дать оценку действиям медперсонала в своевременности и полноценности оказанной медицинской помощи.

В халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, подозреваются двое врачей-гинекологов в возрасте 31 года и 38 лет.

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