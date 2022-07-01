Сана, 1 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В ООН сообщили о том, что ракеты, использованные йеменскими повстанцами-хуситами для обстрелов территории ОАЭ и Саудовской Аравии, были поставлены из Ирана. Об этом 1 июля сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло.

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По его словам, эксперты организации осмотрели обломки девяти баллистических и шести крылатых ракет, а также беспилотников, которые хуситы использовали для нанесения ударов по территории соседних стран с 2020 года.

«Ракеты хуситов имеют схожие конструктивные характеристики с иранскими ракетами, которые мы исследовали ранее, поэтому мы пришли к выводу, что они были произведены в Иране», — заявила Ди Карло.