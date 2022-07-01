Москва, , 13:27 — REGNUM Оснований для остановки поставок сжиженного природного газа в связи с указом президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» нет, заявил 1 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока мы не видим никаких оснований для этого. Тем более с учетом тех процедур, которые будут выполнены в соответствии с указом», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли угроза форс-мажора и может ли это привести к остановке поставок СПГ.

Он добавил, что «здесь не может быть какой-то общей тенденции, каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно».

Как сообщало ИА REGNUM, имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдет в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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