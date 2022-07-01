Москва, 1 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин её не принял решение о послании Федеральному собранию. Об этом сегодня, 1 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

По его словам, Кремль обязательно проинформирует журналистов, когда Путин примет решение о послании Федеральному собранию.

«Дата оглашения послания президента Федеральному собранию станет известна, когда будем готовы», — уточнил Песков.

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