Песков: президент не принял решения по посланию Федеральному собранию
Москва, 1 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин её не принял решение о послании Федеральному собранию. Об этом сегодня, 1 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
По его словам, Кремль обязательно проинформирует журналистов, когда Путин примет решение о послании Федеральному собранию.
«Дата оглашения послания президента Федеральному собранию станет известна, когда будем готовы», — уточнил Песков.
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