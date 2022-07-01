Липецк, 1 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Липецкой области 1 июля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 152 тыс. 790 случаев заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 580 человек выписаны, в том числе 63 — за последние сутки.

За весь период скончался 3791 человек. Подтвержден один новый летальный случай.