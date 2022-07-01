Кемерово, , 13:29 — REGNUM В Междуреченске будут судить сотрудника таксомоторной фирмы, который поджёг рабочий стол работодателя. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Пожар Pixabay.com

«В апреле 2022 года директор таксомоторной фирмы сообщил о поджоге в рабочем кабинете. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался водитель данной фирмы. Он был заключен под стражу», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что из-за неприязненных отношений в рабочем коллективе, мужчина проник в кабинет руководителя и поджог стол. В результате пожара была повреждена оргтехника и личные вещи руководителя и одного из сотрудников. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.