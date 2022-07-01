Элиста, 1 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек, выздоровели семь ковид-пациентов. Такие данные приводит региональный минздрав 1 июля.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

В настоящее время лечение в госпитале получают восемь пациентов с COVID-19. В республике задействован один ковид-стационар.

Всего в Калмыкии выявили 51 837 носителей коронавируса, выздоровели 50 842 человека. Справиться с COVID-19 не смогли 843 пациента.