Кишинёв, , 13:25 — REGNUM Экс-президент Молдавии Владимир Воронин выступил в парламенте и зачитал письмо об издевательствах над солдатами в одной из военных бригад в Бельцах. Трансляцию заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Молдавские солдаты Defense.gov

«Мы ходим немытыми, они отбирают еду, которую нам принесли наши матери, они заставляют нас покупать им сигареты», — процитировал письмо Воронин.

В письме также говорится, что якобы офицеры оскорбляют солдат, держат их специально на жаре, а домой в увольнение отпускают только тех, кто приносит что-нибудь вкусное. Кроме того, сообщается о том, что постельное белье им якобы не меняют, а также есть проблемы с обмундированием.

«Вот как это правительство хочет усилить национальную армию, с румынами, с НАТО, такова ситуация в Бельцах, и я твёрдо убеждён, что такая ситуация во всех воинских частях», — заявил Воронин.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду и другие официальные лица неоднократно заявляли, что власти взяли курс на укрепление армии. Поставлять оружие республике пообещали в НАТО.