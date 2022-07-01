Стокгольм, 1 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Представители шести из восьми парламентских партий Швеции хотят значительно затруднить изменение Основного закона. Только «Шведские демократы» однозначно говорят «нет», когда речь идет о более строгой законодательной защите конституционного акта. Об этом 1 июля написала газета Altinget.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Сегодня для изменения Основного закона требуется простое большинство в риксдаге в двух разных голосованиях с проведенными выборами между ними.

Как пишут журналисты, большинство партий в парламенте Швеции теперь выступают за то, чтобы изменения в конституционные акты принимались квалифицированным большинством в две трети голосов.

Однако «Шведские демократы» считают, что именно политика «Социал-демократов» является «хребтом» действующего конституционного акта в Швеции и поэтому Основной закон «в значительной степени состоит из социал-демократической интерпретации демократии». В этой связи в партии не хотят отказывать простому большинству в риксдаге менять Форму правления.