Донецк, 1 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике до осени 2022 года планируют восстановить все жилые объекты, степень разрушения которых не превышает 30%. Об этом 1 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на минстрой республики.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Речь идёт о домах, в которых повреждены кровля и остекление, а также имеются небольшие повреждения контура зданий и несущих конструкций.

При этом объекты со степенью разрушения от 30% до 70% будут более тщательно обследованы, их восстановление займёт более длительный срок.

«Объекты, не подлежащие восстановлению, пойдут под снос», — добавили в штабе.

Для граждан, оставшихся без жилья, формируется временный жилой фонд, в котором можно прожить до восстановления недвижимости.