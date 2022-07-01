Стокгольм, 1 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. «Социал-демократы» хотят начать переговоры между парламентскими партиями Швеции о будущем энергоснабжения страны после того, как прежнее энергетическое соглашение было нарушено. Об этом 1 июля написали министр по климату Анника Страндхэлл и министр энергетики Хашаяр Фарманбар в статье для газеты Aftonbladet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Министры отметили, что были удивлены, когда главная оппозиционная партия Швеции «Умеренные» сразу же отказалась от проведения новых межпартийных переговоров по энергетической политике. В статье они также раскритиковали тот факт, что «Умеренные» «подняли уровень конфликта в Швеции, когда речь заходит об энергетической политике».

«Умеренные, заройте топор войны в вопросах энергетической политики и садитесь за стол переговоров!» — призвали Страндхэлл и Фарманбар.

Ранее лидер оппозиции Ульф Кристерссон дал понять, что правительство Швеции и «Социал-демократы» десятилетиями призывали отказываться от ядерной энергии, после чего они изменили свою точку зрения в прошлом месяце.