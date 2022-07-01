Рабат, , 13:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Марокко объявило о подписании меморандума о взаимопонимании с Израилем по строительству ряда медицинских учреждений в стране. Об этом 1 июля сообщает информационное агентство MAP со ссылкой на заявление ведомства.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, первый этап сотрудничества включает создание пяти больничных учреждений, которые смогут принять более 1000 пациентов. Как сообщается, объём программы оценивается в 5 миллиардов марокканских дирхамов ($1= 10,08 дирхамов).

«Больницы будут построены в районах Дахла-Уэд-Эддахаб, Фес-Мекнес, Драа-Тафилалет и Марракеше-Сафи. Данная инициатива будет реализована в рамках партнерства между государственным и частным секторами, а также направлена на реализацию инвестиционной программы правительства Марокко», — сообщили в министерстве здравоохранения Марокко.