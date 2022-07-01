Рабат, 1 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Марокко объявило о подписании меморандума о взаимопонимании с Израилем по строительству ряда медицинских учреждений в стране. Об этом 1 июля сообщает информационное агентство MAP со ссылкой на заявление ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По последним данным, первый этап сотрудничества включает создание пяти больничных учреждений, которые смогут принять более 1000 пациентов. Как сообщается, объём программы оценивается в 5 миллиардов марокканских дирхамов ($1= 10,08 дирхамов).

«Больницы будут построены в районах Дахла-Уэд-Эддахаб, Фес-Мекнес, Драа-Тафилалет и Марракеше-Сафи. Данная инициатива будет реализована в рамках партнерства между государственным и частным секторами, а также направлена на реализацию инвестиционной программы правительства Марокко», — сообщили в министерстве здравоохранения Марокко.