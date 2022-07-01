Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Интерес внешнего мира к событиям, происходящим на территории Украины, ослабевает. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью изданию The New York Times от 1 июля.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

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Шведский министр обеспокоена снижением интереса к Украине со стороны средств массовой информации, а также общественности и политиков.

«Мы обязаны сохранять Украину», — заявила Анн Линде.

Журналисты американской газеты также поговорили с Анной Висландер, главой отдела Северной Европы американского аналитического центра Atlantic Council. В интервью Висландер отметила, что некоторым странам НАТО становится все труднее уделять приоритетное внимание Украине из-за безудержной инфляции, высоких цен на энергоносители и общей усталости.