Минск, 1 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Заявления о том, что Североатлантический альянс (НАТО), якобы представляет из себя оборонительный военно-политический блок, являются смешными и утверждать подобные вещи даже стыдно. Об этом 1 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

«Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО — это оборонительный альянс. Это уже смешно, для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», — приводит его слова ТАСС.

Также глава МИД РФ указал, что в данный момент в альянсе заявляют, что НАТО должна перейти в глобальное измерение ответственности за безопасность во всем мире, говоря про Индо-Тихоокеанский регион.

«Они такой термин придумали специально, чтобы постараться Индию еще заманить в свои сети, и НАТО должна отвечать за безопасность и в этой части земного шара», — пояснил Лавров.

«Иными словами, они это даже не скрывают особенно, следующая линия обороны этого «оборонительного» альянса будет пролегать в Южно-Китайском море, потому что Китай уже был обозначен в итоговых документах этого саммита в Мадриде, который на днях завершился, как главный, системный, долгосрочный вызов», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня телефонный разговор, касающийся поставок зерна из России и с Украины, а также российских удобрений на мировой рынок, провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш.