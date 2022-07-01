Стокгольм, 1 июля 2022, 13:21 — REGNUM «Левые» требуют, чтобы после сентябрьских выборов в риксдаг им разрешили войти в следующее правительство Швеции под руководством Магдалены Андерссон. Об этом 1 июля в интервью газете Expressen рассказала лидер партии Нуши Дадгостар.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар
Лидер «Левых» Нуши Дадгостар
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Журналисты издания поинтересовались у нее, насколько неизменным является такое требование.

«Это отправная точка. Нет никаких предпосылок, не позволяющих нам быть частью правительства», ответила лидер партии.

По ее словам, «бардак», которым был отмечен весь нынешний созыв риксдага, должен закончиться. Дадгостар считает, что «Социал-демократы», «Левые», «Центристы» и «Зеленые» вместе должны создать коалиционное правительство.