Стокгольм, 1 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. «Левые» требуют, чтобы после сентябрьских выборов в риксдаг им разрешили войти в следующее правительство Швеции под руководством Магдалены Андерссон. Об этом 1 июля в интервью газете Expressen рассказала лидер партии Нуши Дадгостар.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

Журналисты издания поинтересовались у нее, насколько неизменным является такое требование.

«Это отправная точка. Нет никаких предпосылок, не позволяющих нам быть частью правительства», — ответила лидер партии.

По ее словам, «бардак», которым был отмечен весь нынешний созыв риксдага, должен закончиться. Дадгостар считает, что «Социал-демократы», «Левые», «Центристы» и «Зеленые» вместе должны создать коалиционное правительство.