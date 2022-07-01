Анкара, 1 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантической альянс еще не состоялось, это долгий процесс, заявил 1 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Конечно, у нас будет возможность увидеть, что принесут на практике все эти решения, принятые и зафиксированные на Мадридском саммите. Более того, нам нужно знать; эти подписи не означают конца этой работы. Я думаю, что некоторые немного торопятся. Работа не закончена. Это еще приглашение. Долгий процесс начинается с этого приглашения. Неясно, сколько времени он займет», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее в Турции заявили, что вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии приведет к полному окружению Калининграда странами военного блока, Москве придется принять ответные меры.

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