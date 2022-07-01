Париж, , 13:18 — REGNUM Франция объявила 1 июля 2022 года о завершении развертывания оперативной группы «Такуба», объединяющей европейские силы специального назначения, ответственные за поддержку малийских сил в борьбе с джихадистскими группировками, сообщает Le Figaro.

Французские военные в Мали TM1972

«Реорганизация французской военной системы в Сахеле привела к прекращению операции «Такуба» в Мали с 30 июня», — заявил генерал Паскаль Янни, представитель французского штаба.

В мае президент Нигерии призвал французов и европейцев «идти на больший риск и не бояться потерь» в регионе Сахель.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько организаций в области туризма встревожены перебоями в работе аэропортов во время летних каникул из-за «дезорганизации» и забастовок, которые уже привели к задержкам и отменам рейсов.

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