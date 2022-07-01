Москва, 1 июля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью «Вечерней Москве» выразил мнение, что в XXI веке неизбежна борьба между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) за Арктику.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

Эксперт отметил, что сегодня сухопутная граница России с членами альянса составляет 1215 километров, но вступление Финляндии увеличит её вдвое — почти до 2500 километров. Поэтому НАТО сможет вести политику расширения альянса по двум направлениям — скандинавскому и восточному, где первое — борьба за Арктику, а второе — противодействие России.

«Потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО решает обе задачи. С одной стороны, увеличивается соприкосновение государств — членов альянса с российской границей, что вынуждает Россию тратить дополнительные средства на ее укрепление. С другой — идет приближение к Арктике, вокруг которой еще предстоит борьба в XXI веке», — сказал Кошкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкое руководство 28 июня согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО.