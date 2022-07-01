Тюмень, , 13:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 20 выздоровевших и трое госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус. Удмуртия Mzur.ru

За сутки на 1 июля коронавирус выявили у 11 тюменцев. Это на семь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 июля коронавирус выявили у 192 128 человек, выздоровели 187 575 пациентов, скончались 4338 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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