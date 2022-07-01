Москва, , 13:27 — REGNUM Большие потери несут украинские войска в ходе боевых действий в районе Лисичанска. Об этом сообщает Минобороны России 1 июля в телеграм-канале.

Военная техника ВС России во время спецоперации на Украине (с) Министерство обороны РФ

«Только в населённом пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском — 70», — говорится в сообщении.

Оба эти села находятся западнее Лисичанска. Верхнекаменка — в Попаснянском районе ЛНР, Верхнекаменское — в Бахмутском районе ДНР.

Российские войска и силы республик Донбасса вышли непосредственно к Лисичанску.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны также заявили об увеличении количества дезертиров в украинских войсках. Командование при этом всячески скрывает неукомплектованность подразделений.

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