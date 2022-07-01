В ковид-госпитали за сутки направили пять белгородцев
Белгород, 1 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки госпитализировано пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в федеральном оперативном штабе. Выписан после выздоровления 41 человек.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспресс-тест на коронавирус
Всего в Белгородской области коронавирус выявлен у 131 820 жителей. Завершили лечение выздоровлением 129 254 человека. В летальной статистике за сутки без изменений — 2 278 записей.
По данным регионального оперштаба, в стационарах лечатся 122 пациента, ещё 166 жителей получают амбулаторную помощь.