Москва, 1 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо не передавал президенту России письменное послание от Зеленского. Об этом сегодня, 1 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

Песков уточнил, что «речь не идет о каком-то письменном документе от украинского лидера Путину».

«Это единственное, что я могу сказать по этой теме», — сказал Песков и не стал пояснять, идет ли речь об устном послании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и президент России Владимир Путин обсудили сотрудничество в сферах инвестиций, торговли и туризма.

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