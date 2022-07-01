Стокгольм, 1 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. По словам лидера «Левых» Нуши Дадгостар, правительство Швеции во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон должно выйти и объяснить заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что Швеция обязалась передать его стране 73 «террориста». К призыву Дадгостар присоединилась лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи, которая также требует от Андерссон ответов. Об этом партийные лидеры написали в социальных сетях.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Премьер-министр Магдалена Андерссон должна разобраться в том, о чем правительство договорилось или не договорилось с Эрдоганом. Ситуация неустойчива», — написала в соцсети Twitter Нуши Дадгостар.

Лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи согласна со своей коллегой и призвала вмешаться в ситуацию министра иностранных дел Швеции Анн Линде, чтобы она конкретизировала соглашение.

«Теперь министр иностранных дел Анн Линде должна объяснить, что на самом деле означает соглашение с Турцией. Какому давлению на самом деле поддалось правительство?» — написала политик.