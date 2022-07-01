Саратов, , 13:28 — REGNUM В Саратовской области из-за роста происшествий на воде бьют тревогу. Только в июне в водоемах утонули 15 человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Франсис Грюбер. Утопленник (фрагмент). 1941

По официальным данным, с начала лета в водоемах Саратовской области утонули 15 человек, в том числе трое подростков.

Среди взрослых в основном тонут люди в состоянии алкогольного опьянения, дети — из-за отсутствия контроля со стороны родителей и неумения плавать.

Большинство утонувших купались на необорудованных пляжах. Таких по области насчитывается около 70.

По состоянию на 1 июля в Саратовской области официально открыли 41 пляж.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Саратове 15-летний юноша и 14-летняя девочка стали тонуть, купаясь на реке Волге. Спасатели извлекли обоих из воды, но мальчик скончался.

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