Москва, 1 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, стартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту для школьников 8-11 классов. Олимпиада проводится благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Искусственный интеллект

В мире стремительно повышается интерес к технологиям искусственного интеллекта, появляются новые цифровые форматы и программы обучения. В России пристальное внимание государства направлено на создание широкого пространства возможностей и траектории развития молодежи. Повышение интереса российских школьников к технологиям искусственного интеллекта является одной из приоритетных задач федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

Организатор Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту — Минпросвещения России. Принять участие в олимпиаде могут школьники 8−11 классов. Для подготовки к олимпиаде на официальном сайте https://olimp.edsoo.ru/ проходят обучающие мероприятия.

В 2022 году при поддержке Института стратегии развития образования Российской академии образования и компании VK впервые организован тренировочный этап, принять участие в котором может любой желающий. Тренировочный этап проводится в онлайн-формате на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад.

«Мы в VK рады поддерживать Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту и дать возможность талантливым ребятам со всей страны попробовать свои силы в таком востребованном направлении. Тренировочный этап и все следующие этапы олимпиады пройдут на нашей платформе для проведения ИТ-соревнований All Cups. Я убежден, что для многих ребят путь в ИТ и возможность в будущем создавать полезные цифровые сервисы и технологии начинается именно с участия в таких олимпиадах», — отметил вице-президент по персоналу и образовательным проектам VK Дмитрий Смыслов.

Интерактивный банк тренировочных заданий доступен круглосуточно. Зарегистрироваться на тренировочный этап нужно на официальном сайте олимпиады https://olimp.edsoo.ru/ с 1 июля до 25 сентября 2022 года.

Календарь основных событий Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту в 2022 году 1 июля — 25 сентября 2022 г. тренировочный этап олимпиады 1−25 сентября 2022 г. регистрация участников олимпиады 26−30 сентября 2022 г. отборочный этап олимпиады 10−14 октября 2022 г. основной этап олимпиады 7−18 ноября 2022 г. заключительный этап олимпиады 1 декабря 2022 г. объявление победителей олимпиады

«Развитие искусственного интеллекта является сквозной тематикой всех приоритетных отраслей экономики, в том числе образования. В федеральном проекте «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ» предусмотрен ряд мероприятий по интеграции знаний о технологиях искусственного интеллекта в школьное и вузовское образование. Мы работаем в поддержку и на развитие интереса молодежи к современным технологиям, на формирование сообщества профессионалов цифровой экономики, способных решать амбициозные задачи, обеспечивать достижение технологического суверенитета России», — подчеркнула член оргкомитета олимпиады по искусственному интеллекту, врио директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Напомним, по итогам олимпиады, состоявшейся в 2021 году, с заданиями заключительного этапа справились не только ученики 10-х и 11-х классов, но и девятиклассники и даже один восьмиклассник.

«Подобных задач нет в школьной программе. Успехи финалистов олимпиады — свидетельство их личной увлечённости и целеустремлённости. Но это также и результат работы педагогов, которые смогли разглядеть одарённых детей, поддержать и развить интерес к информационным технологиям», — пояснила академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Ирэна Роберт.

Помимо олимпиады, государством запланирован целый ряд образовательных программ, в рамках которых школьники под руководством опытных специалистов научатся реализовывать свои инициативы в области технологий.

Один из таких проектов — хакатоны и лекции по искусственному интеллекту, которые также проводятся благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Как и олимпиада, это хорошая возможность для будущих специалистов проявить себя и в перспективе стать частью большого профессионального сообщества в сфере ИИ.

Всего благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в период с 2021 по 2024 гг. предусмотрено проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ.