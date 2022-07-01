Ставрополь, 1 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возводятся шесть домов для обманутых дольщиков. С их помощью планируется восстановить права 650 человек, оставшихся без жилья из-за действий мошенников, сообщили 1 июля в Telegram-канале правительства края.

Андрей Репин ИА REGNUM Митингующие дольщики

«Ставропольский край собственными силами восстанавливает права граждан по 17 проблемным объектам (650 дольщиков). Шесть домов планируется достроить в 2022 году. Объекты таких застройщиков, как ООО «АртСтройТехно», «СБСБ», находятся в высокой степени готовности», — говорится в сообщении.

Вопросы по еще девяти проблемным домам должны решить до конца 2023 года. Для этого будут построены три дома, а по шести долгостроям получат денежные компенсации 212 граждан.