Канберра, , 13:18 — REGNUM Секретарь Австралийского совета профсоюзов Салли Макманус считает, что управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу «оторвался от реальности» и «застрял в 70-х годах». Об этом она заявила 1 июля в эфире телеканала Nine News.

Австралия

Заявления лидера австралийских профсоюзов было вызвано недавним выступлением Филипа Лоу, в котором он предупредил, что повышение заработной платы в Австралии должно быть ограничено 3,5%, чтобы избежать порочного в стиле 1970-х годов круга, когда рост зарплат подстегивал рост цен.

«Он застрял в 70-х, думая, что люди, пытающиеся добиться повышения заработной платы, вызовут само раскручивающуюся спираль цен … Вы все видите, как трудно добиться повышения зарплаты, равного даже половине инфляции», — прокомментировала Макманус.

«Думаю, он вообще не в курсе того, что происходит и как тяжело приходится трудящимся сейчас, в отличие от 1970-х», — добавила она.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии призвали железнодорожников прекратить забастовку