Воронеж, , 13:14 — REGNUM Ленинский районный суд Воронежа изменил меру пресечения в отношении депутата Воронежской городской думы Алексея Пинигина, который обвиняется в мошенничестве. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе суда.

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Суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Пинигина, ходатайство поддержали прокурор, защита Пинигина просила избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«По результатам рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Пинигина А. Ю. и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Возложил на Пинигина А. Ю. обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд», — говорится в сообщении суда.

Пинигину запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, общаться без разрешения следователя или суда с лицами, являющимися участниками уголовного производства по данному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи.

Уголовное дело в отношении Пинигина возбудили в начале 2022 года, его подозревают в мошенничестве — по версии следствия, подозреваемый получил от директора фирмы, строившей соцобъект в Грибановском районе, 9,2 млн рублей.