Москва, 1 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не передавал в Москву письменного документа. Об этом 1 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо привёз в Москву послание от Зеленского для президента России Владимира Путина, однако это не письменный документ.

«Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идёт о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме», — сказал Песков.

Ранее Видодо, посетив с визитом Киев, предложил Зеленскому передать послание в Москву.