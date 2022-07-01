Томск, , 13:13 — REGNUM В Томске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

Место наезда на ребёнка. Томск УМВД по Томской области

По предварительным данным, на улице Ивановского грузовой автомобиль ГАЗ-2704 под управлением 31-летнего водителя сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

«На месте ДТП движение транспорта не затруднено. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.

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