Канберра, 1 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В настоящее время число новых случае заражения коронавирусом в Австралии вновь постепенно начинает возрастать. Об этом 1 июля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Действительно, пандемия и коронавирус ушли с первых полос австралийских газет и новостных сайтов, однако статистика напоминает, что вирус продолжает распространяться в обществе.

Так, за последние 24 часа в самом населенном штате Австралии было выявлено 10 930 случаев заражения. Девять человек от COVID-19 скончались.

В соседней Виктории за сутки число новых случаев инфицирования выросло на 8 057. В штате за сутки от COVID-19 скончались 12 человек.

Ситуация в Квинсленде и Западной Австралии также вызывает беспокойство, поскольку там за день было выявлено 5 313 и 5 072 случаев заражения соответственно.