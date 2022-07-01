Хартум, , 13:23 — REGNUM В Организации Объединенных Наций и Африканском союзе осудили насилие властей Судана против мирных демонстрантов и призвали положить конец необоснованным арестам и задержаниям. Об этом 1 июля сообщает Al-Hadath.

Протесты в Судане M.Saleh

Журналисты отмечают, что это произошло после того, как 1 июля суданские власти закрыли центр Хартума для проведения мирных митингов. В свою очередь, в министерстве внутренних дел Судана заявили, что демонстрации оппозиции характеризовались насилием и разрушением со стороны протестующих.

В заявлении МВД страны подчёркивается, что с начала октября 2021 года 96 полицейских и 129 военнослужащих получили серьезные ранения в результате насилия со стороны демонстрантов.