Брисбен, Австралия, , 13:14 — REGNUM В настоящее время медицинские власти Квинсленда, третьего по численности населения штата Австралии, активно обсуждают возможность возврата к масочному режиму в регионе, поскольку число новых случаев COVID-19 продолжает расти. Об этом 1 июля сообщила радиостанция 4BC.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный санитарный врач штата Джон Джеррард заявил в интервью журналистам, что сейчас ведутся дискуссии о возвращении масок на фоне опасений, что новая волна подштаммов коронавируса BA.4 и BA.5 «значительно ухудшит» эпидемиологическую ситуацию в Квинсленде в ближайшие недели.

«Я могу сказать, что на национальном уровне давление усиливается, существует мнение, что мы должны снова ввести обязательное ношение масок», — сказал Джеррард в эфире радиостанции.

На вопрос журналистов, означает ли это, что Квинсленд станет первым штатов Австралии, где вновь будет введен масочный режим, главврач отвечать отказался, добавив, что «это обсуждается».