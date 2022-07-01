Москва, , 15:53 — REGNUM Известный актёр Владимир Вдовиченков озвучил свой гонорар за съёмки в первой части «Бумера». Об этом сообщило ФАН 1 июля.

Владимир Вдовиченков © Пресс-служба Фестиваля уличного кино

«Я получил за съёмки в «Бумере» $1500. За весь съёмочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и даёт чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в $1500. Я переспросил: «За всё?». Мне ответили, если не хочу, то могу ехать домой», — заявил артист. В то же время Вдовиченков признался, что перед съёмками сиквела картины он получил сразу $20 тыс.

Напомним, первая часть «Бумера» вышла в 2003 году, а вторая увидела свет через три года — в 2006-м. Режиссёром обеих лент выступил Пётр Буслов.

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