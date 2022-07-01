Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Председатель грузинской оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе в Брюсселе встретился с депутатом Европарламента Виолой фон Крамон. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

«Ознакомил европейскую коллегу с инициативой по «правительству национального согласия», которую она оценила положительно. Также Виола фон Крамон позитивно оценила стремление грузинского народа в связи с членством в европейской семье», — сообщил Вашадзе.

Он также заявил, что вместе Крамон обсуждал пути выхода из кризисной ситуации, которая сложилась в Грузии.

Напомним, Евросовет отложил до конца года присвоение Грузии статуса кандидата в ЕС, потребовав провести ряд реформ. Неправительственная организация «Позор» 24 июня потребовала отправить правительство в отставку в течение недели и сформировать «правительство национального согласия» с участием оппозиции. К этому требованию присоединились ряд оппозиционных партий.

Читайте ранее в этом сюжете: Президента Грузии могут убедить помиловать Саакашвили — депутаты