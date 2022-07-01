Канберра, , 13:10 — REGNUM Похоже, что новому премьер-министру Австралии Энтони Альбанизу еще предстоит сделать себе имя на международной арене. На заключительном дне саммита НАТО в испанском Мадриде оказалось, что не все мировые лидеры знают, как его зовут. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Джастин Трюдо The White House

Во время встречи с Альбанизом премьер-министр Канады Джастин Трюдо, похоже, забыл имя новоизбранного австралийского лидера.

«Это настоящее удовольствие встретиться с э-э-э великим прогрессивным лидером», — выкрутился Трюдо.

Однако, пишут журналисты, под конец встречи с Альбанизом Трюдо все же вспомнил, как зовут его австралийского коллегу и обратился к нему по имени.