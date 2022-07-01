Москва, , 13:06 — REGNUM Российские силы продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, вместе с защитниками ЛНР они вышли непосредственно к городу. Об этом сообщает 1 июля Министерство обороны РФ.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что за минувшие трое суток удалось взять под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская, Желатиновый завод, населённый пункт Тополевка.

«Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери», — сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Только в Верхнекаменке украинские войска потеряли более 120 человек убитыми, а в Верхнекаменском — 70 человек убитыми за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские подразделения неорганизованно покидают район Лисичанска, растёт число дезертиров и тех, кто уклоняется от участия в боевых действиях.

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