Канберра, , 13:09 — REGNUM По данным метеорологов, до конца 2022 года Австралия может столкнуться с еще одним возможным проявлением природного явления Ла-Нинья, что может привести к более сильным дождям и экстремальным погодным условиям на континенте. Об этом 1 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Если Ла-Нинья придет на континент еще раз, то это будет крайне неожиданно, поскольку такое событие в истории Австралии с 1950-х годов случалось лишь дважды.

Как пишут журналисты, вероятность того, что природное явление, вызывающее ливни и приводящее к наводнениям по всей Австралии, возникнет снова, оценивается в 50%.

По сути, Ла-Нинья является погодным режимом, при котором более теплая влага выталкивается в сторону Австралии и Азии, что приводит к большему испарению воды, большему количеству дождей и более высокой вероятности циклонов зимой.