Москва, , 13:05 — REGNUM После шести месяцев непрерывного роста нефть марки Brent подешевела в июне, лишившись свыше 10%? заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«На пике Brent взлетала выше $125 за баррель, тогда как минимумы были отмечены на уровне $107. Месяц завершился неподалеку от нижней границы диапазона, и июль может оказаться не менее волатильным для сырьевых площадок.

В предстоящем месяце одним из главных факторов для рынка черного золота будет развитие ситуации вокруг рецессионных рисков. Если поступающие экономические данные продолжат указывать на замедление экономики, опасения, связанные со спросом, будут давить на котировки.

При развитии негативного сценария в этом аспекте можно ожидать дальнейшего отступления фьючерсов ниже $105, что вернет в фокус внимания психологическую отметку $100.

Тем временем на стороне предложения тоже присутствуют риски для бычьего рынка — ожидания относительно добычи находятся на довольно скромных уровнях, и если мировые поставки за счет отдельных производителей будут превышать эти ожидания, это также сыграет против возобновления роста Brent.

Однако это вовсе не гарантирует нарушение целостности восходящего тренда в июле — возможны эмоциональные всплески покупок, которые подбросят цены выше $120 за баррель», — считает эксперт.

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