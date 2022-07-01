Бишкек, 1 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Государственный внешний долг Киргизии перед Экспортно-импортным банком Китая уже превышает $1 млрд 794,1 млн (94 млрд 213 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба киргизского Минфина.

Buro-sovetov.ru Долг

В 2022 году республика планирует выплатить Эксимбанку КНР $111,7 млн (5 млрд 867 млн рублей) в счёт погашения долга.

В Министерстве финансов отмечают, что с 2025 года расходы бюджета Киргизии на обслуживание долговых обязательств перед Китаем будут поэтапно расти, а уже в 2027 году достигнут своего пика.

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