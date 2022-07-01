Мельбурн, Австралия, 1 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. С 4 июля десятки новых полицейских будут патрулировать улицы Виктории (юго-восток Австралии). Выход на улицы специально обученных правоохранителей является частью плана правительства штата по борьбе с организованной преступностью. Об этом 1 июля сообщил телеканал Nine News.

Чайнатаун. Мельбурн

Для целенаправленной борьбы с бандами на дежурство заступит недавно сформированная оперативная группа VIPER.

В ее состав войдут детективы, сотрудники полиции общего назначения, сотрудники разведки, члены групп реагирования, а также специально обученные сотрудники дорожной полиции.

«Первоначально восемьдесят полицейских будут направлены в оперативную группу VIPER, которую возглавит детектив-инспектор», — говорится в заявлении полиции Виктории.