Москва, 1 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Факты говорят о том, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер перевозила наркотические средства, из-за чего и была задержана в российском аэропорту. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не могу комментировать действия российского суда. Не имею на это права, никогда не делаем этого. Я лишь могу оперировать фактами. Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещёнными препаратами, которые содержали наркотические вещества», — заявил Песков.

«В российском законодательстве действительно есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления. Но, опять же, это только констатация, с чем она была задержана и что есть в нашем законодательстве. А в плане вынесения уже каких-то вердиктов — этим только суд может заниматься», — указал он.

Олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер начинают судить в России за наркотики.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево. Досмотр ручной клади выявил наличие у американки «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом, которая, по данным экспертизы, представляла собой наркосодержащее «гашишное масло». Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.